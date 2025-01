UBS sieht Windkraft-Risiken bei Siemens Energy - Senkt Aktie auf 'Sell'

ZÜRICH (dpa-AFX) - Die Schweizer Großbank UBS will beim Energietechnikkonzern Siemens Energy einige vom Markt bislang unterschätzte Risiken im Windkraft-Geschäft erkannt haben. Deshalb stufte Analystin Supriya Subramanian die Aktie in einer am Montag vorliegenden Studie von "Neutral" auf "Sell" ab. Nach der jüngsten Kursrally erhöhte sie aber das Kursziel von 23 auf 38 (aktueller Kurs: 50,30) Euro.

Die Papiere von Siemens Energy seien inzwischen "priced for perfection", ein optimaler Verlauf sei also bereits mehr als eingepreist, schrieb die UBS-Expertin. Allerdings sieht sie Risiken für den Turnaround in puncto Profitabilität der Windkraft-Tochter Siemens Gamesa, deren Probleme die Siemens-Energy-Aktie im Herbst 2023 auf ein Rekordtief von 6,40 Euro gedrückt hatten.