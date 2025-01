Krypto-Hype: Bitcoin erreicht Rekordhoch von 109.000 US-Dollar!

In einem beispiellosen Anstieg erreichte Bitcoin (BTC) am Montag ein Rekordhoch von über 109.000 US-Dollar. Die größte Kryptowährung der Welt erreichte einen Spitzenwert von 109.333 US-Dollar auf der Handelsplattform Binance, nur wenige Stunden vor der Amtseinführung des Republikaners Donald Trump.

Trump, der für seine Unterstützung der Kryptowährungsbranche bekannt ist, verwies in einer Rede am Sonntag auf die beeindruckende Performance von Bitcoin und den allgemeinen Aufschwung des US-Aktienmarktes. "Seit der Wahl hat der Aktienmarkt einen Höhenflug erlebt, und die Zuversicht kleiner Unternehmen ist auf ein 39-Jahres-Hoch gestiegen. Bitcoin hat ein Rekordhoch nach dem anderen erreicht", so Trump.