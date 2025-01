Deutsche Konsum REIT: Warburg Research verpasst der Aktie ein Upgrade

Bis Ende 2025 werden Finanzverbindlichkeiten von mindestens 198 Millionen Euro fällig. Das Management hat bereits Fortschritte bei der Umstrukturierung erzielt, jedoch könnten die langwierigen Prozesse bei Banken die Rentabilität (FFO = Funds From Operations) kurzfristig belasten.

Ein positiver Impuls war der Liquiditätszufluss von 38 Millionen Euro durch Obotritia Capital, der die Flexibilität bei der Refinanzierung erhöht hat. Die Mittel wurden teilweise zur Rückzahlung besicherter Darlehen verwendet, was die Verhandlungsposition gegenüber Banken stärkt. "Die Deutsche Konsum sollte versuchen, das Volumen der Namensschuldverschreibungen zu reduzieren und durch günstigere Bankkredite zu ersetzen", so die Analysten.

Mieteinnahmen und Investitionen

Das Unternehmen rechnet für 2024/25 mit einem Rückgang der Mieteinnahmen um 8 bis 15 Prozent auf 66 bis 71 Millionen Euro, bedingt durch Verkäufe und strukturelle Leerstände. Positive Indexierungseffekte könnten den Rückgang teilweise abfedern. Der strukturelle Leerstand im Portfolio stieg durch insolvenzbedingte Leerstände auf 21 Prozent, was zusätzliche Investitionen in Revitalisierungsprojekte notwendig macht.

Die Investitionen in das Portfolio bleiben dennoch moderat. Für das Geschäftsjahr 2023/24 wurden nur 12 Millionen Euro aufgewendet, nach durchschnittlich 20 Millionen Euro in den Vorjahren. Das Management plant, Mieter an den Kosten von Sanierungsmaßnahmen zu beteiligen, um das Investitionsvolumen zu begrenzen.

FFO und Ausblick

Der FFO wird im laufenden Geschäftsjahr voraussichtlich leicht auf 23,6 Millionen Euro sinken, bedingt durch niedrigere Mieteinnahmen und geringere Zinserträge. "Eine schnelle Refinanzierung besicherter Kredite könnte hohe Zinskosten vermeiden und die Stabilität des FFO sichern", betont Warburg Research. Für das Folgejahr wird ein positiver Trend erwartet.

Attraktive Bewertung

Die Analysten sehen die Aktie als unterbewertet. Der aktuelle Abschlag auf den Buchwert und die Fortschritte bei der Refinanzierung bieten Potenzial für Kurssteigerungen. Hauptaktionär Obotritia Capital hat seinen Anteil durch die Wandlung von Wandelanleihen auf knapp unter 30 Prozent erhöht, was Warburg Research ebenfalls positiv bewertet.

Fazit

Die Deutsche Konsum REIT steht vor Herausforderungen bei der Refinanzierung und Leerstandsreduktion, zeigt jedoch Fortschritte. Warburg Research sieht langfristig eine Erholung der FFO-Marge und wachsende Stabilität. Anleger könnten von der aktuellen Bewertung und der zu erwartenden Rückkehr zu stabilen Mieteinnahmen profitieren.

