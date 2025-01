neoshare Real Estate GmbH übernimmt L+P Immobilienbewertungs GmbH und stärkt seine Position als Full-Service-Dienstleister in der Immobilienbranche

Frankfurt (ots) - Die neoshare Real Estate GmbH, eine Tochter der neoshare AG,

hat Ende 2024 die L+P Immobilienbewertungs GmbH übernommen.



Durch die Akquisition stärkt sich die neoshare Real Estate GmbH in ihrem

Dienstleistungsspektrum mit umfassenden Ressourcen und Know-How im Bereich

Valuation und erweitert den Einsatzbereich der neoshare-Plattform für neue

Kunden- sowie Anwendungsgebiete. Gleichzeitig wird L+P durch die Übernahme und

des damit verbundenen Einsatzes fortschrittlichster Technologie als Teil der

neoshare Group eine signifikante Weiterentwicklung ihrer

Bewertungsdienstleistungen erfahren. Kunden der neoshare Group profitieren damit

bei Immobilienbewertungen insbesondere im Rahmen von Finanzierungen und

Transaktionen durch die technologischen Innovationen der neoshare Plattform.



Die zukünftige Geschäftsführung der L+P besteht auch weiterhin aus den

bisherigen Gesellschaftern, Dr. Helge Ludwig und Stefan Piosczyk sowie aus

Melanie Mittler und Carolin Berhalter. Dr. Andreas Muschter, Geschäftsführer der

neoshare Real Estate GmbH, wird das Team der Geschäftsführung komplementieren.





Die L+P Immobilienbewertungs GmbH firmiert bereits unter "neoshare ValuationGmbH".

Über L+P

Die L+P Immobilienbewertungs GmbH besteht seit über 25 Jahren und hat sich alsFull-Service-Anbieter im Bereich der Immobilienbewertung etabliert. Insgesamtbeschäftigt sie über 40 Mitarbeitende.

Mit einem umfassenden Spektrum an Bewertungsdienstleistungen hat das Unternehmeneine führende Rolle im deutschen Markt eingenommen und ist insbesondere fürseine präzisen Markt- und Verkehrswertgutachten, Beleihungswertgutachten sowiePortfoliobewertungen bekannt. L+P bedient eine breite Palette von Kundeneuropaweit, insbesondere Immobilieninvestoren und Fondsinitiatoren, daneben auchBanken und Versicherungen sowie internationale Produktions- undHandelsunternehmen.

Die Bandbreite der bewerteten Objekte umfasst Gewerbeimmobilien (u.a.Büroimmobilien, Logistikgebäude, Industrieobjekte, etc.) bis hin zu Spezial- undManagement-Immobilien (z.B. Hotels, Pflegeheime oder Einkaufszentren) als auchwohnwirtschaftlich genutzte Objekte (u.a. Mehrfamilienhäuser, Mikroapartmentsbis hin zu Portfolios mit mehreren tausend Wohneinheiten).

Über neoshare

Die neoshare AG, als "AI-First Company", versteht sich als Wegbereiterin derdigitalen Transformation in der Immobilien- und Finanzwirtschaft und nimmt alsführende KI-gestützte Plattform eine einzigartige Schnittstelle zwischen diesenein. Mit einem hochqualifizierten Team von über 200 Mitarbeitenden bietet dasUnternehmen die SaaS-Plattform "neoshare" als End-to-End-Lösung an. Damit werdennicht nur die Umsetzung und das Management von insbesondere Finanzierungen undTransaktionen hocheffizient gestaltet und digitalisiert, sondern dank desganzheitlichen Ansatzes auch Insellösungen abgelöst.

Daneben unterstützt das Team der neoshare Real Estate GmbH seine Kundenbedarfsorientiert mit einer Reihe von technologiegestützten Dienstleistungen,darunter in den Bereichen Transaction, Debt & Structured Finance und Valuation.

Die Nutzung von neoshare ermöglicht Immobilienunternehmen und Projektentwicklerneine "Single Source of Truth", enorme Effizienzgewinne sowie zusätzlicheSicherheit bei der Umsetzung von Finanzierungsvorhaben und Transaktionen.

Für Finanzinstitute bedeutet die Einführung von neoshare eine Steigerung desGeschäftspotenzials, eine Erleichterung der Risikodiversifikation und eineumfassende Optimierung der operativen Prozesse durch Digitalisierung,Teilautomatisierung und intelligentes Datenmanagement, sowohl intern als auch inder Kooperation mit externen Partnern und Kunden.