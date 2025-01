L-Bank fordert erneut Rückzahlung / Dr. Soll & Sauer gewinnen für Unternehmen vor Gericht

Lahr (ots) - Seit Anfang 2024 fordert die L-Bank verstärkt von Unternehmen in

Baden-Württemberg die Rückzahlung der Corona-Soforthilfen aus dem Jahr 2020.

Betroffene erhalten Widerrufs- und Erstattungsbescheide und sehen sich mit

erheblichen finanziellen Belastungen konfrontiert. Der Kanzlei Dr. Stoll & Sauer

liegt ein entsprechender Bescheid vor. In zahlreichen Verfahren hat die Kanzlei

gezeigt, dass die Rückforderungen rechtlich nicht haltbar sind. So haben

Verwaltungsgerichte, darunter in Stuttgart, Karlsruhe und Freiburg, entschieden,

dass die ursprüngliche Zweckbestimmung der Soforthilfe nicht eindeutig definiert

war. Ein Widerruf wegen angeblicher Zweckverfehlung könne daher nicht pauschal

gerechtfertigt werden. Die Corona-Soforthilfe wurde im Jahr 2020 eingeführt, um

Selbstständige und Unternehmen, die durch die Pandemie in wirtschaftliche Not

geraten waren, zu unterstützen. Die Kanzlei Dr. Stoll & Sauer empfiehlt

Betroffenen, sich juristisch im Corona-Hilfe-Online-Check (https://www.dr-stoll-

kollegen.de/news-urteile/verwaltungsrecht/erneuter-erfolg-fuer-dr-stoll-sauer-ru

eckzahlung-von-corona-soforthilfe-am-vg-karlsruhe-abgewendet#paragraph--id--1869

8) beraten zu lassen.



Die aktuelle Lage: Rückforderungen bedrohen Existenzen





