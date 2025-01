Baerbock kündigt Initiative gegen hybride Bedrohungen an

BERLIN (dpa-AFX) - Deutschland will den Kampf gegen hybride Bedrohungen, etwa durch Russland und China verstärken. "Deutschland wird dazu im Kreis der Europäischen Union konkrete Vorschläge machen, um Europa widerstandsfähiger aufzustellen", kündigte Außenministerin Annalena Baerbock (Grüne) bei einem Treffen mit ihrem litauischen Amtskollegen Kestutis Budrys in Berlin an. Unter hybrider Bedrohung wird verstanden, dass etwa Cyberangriffe oder Desinformation als Waffen in Auseinandersetzungen eingesetzt werden.

Deutschland will nach Angaben von Baerbock erreichen, dass die EU jederzeit in der Lage ist, schnell und entschlossen auf Grundlage eines verlässlichen gemeinsamen Lagebildes zu reagieren. Daher solle der Informationsaustausch unter den Mitgliedstaaten mit einem systematischen Meldesystem und einer flüssigeren Kooperation zwischen EU und NATO weiter ausgebaut werden.