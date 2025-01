ROUNDUP 2/Trump USA holen den Panamakanal zurück US-Präsident Donald Trump hat in seiner Rede anlässlich seiner Vereidigung angekündigt, die USA würden Ansprüche auf den Panamakanal erheben. "Wir holen ihn zurück", sagte Trump im Kapitol in Washington. Es sei eine Torheit gewesen, den Kanal an …