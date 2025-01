Dax, Euro jubeln - warum verschiebt Trump Zoll-Entscheidung?

Dax und Euro jubeln, nachdem das "Wall Street Journal" berichtete, dass Trump heute nicht Zölle als Teil der Exekutivorders erlassen wird, sondern erst einmal weitere "Untersuchungen" anstellen werde. Aber warum diese plötzliche Zurückhaltung von Trump in Sachen Zölle? Die Antwort: Kanada hat nun angedroht, alle Energielieferungen in die USA einzustellen, wenn die neue US-Regierung Zölle von 25% gegen Kanada erlassen werde. Das ist die "nukleare Option" - denn die USA haben zwar eigentlich genug Öl, aber nicht genug Raffinerien, die das in den USA geförderte Öl verarbeiten können. Daher sind vor allem die nördlichen Teile der USA auf Energie aus Kanada angewiesen - es drohten also in diesen US-Landesteilen buchstäblich das Licht auszugehen..

