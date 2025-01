Mustang Energy unterzeichnet Explorationsvereinbarung mit der English River First Nation

Vancouver, British Columbia, 20. Januar 2025 / IRW-Press / Mustang Energy Corp. (CSE: MEC, OTC: MECPF, FWB: 92T) (das „Unternehmen“ oder „Mustang“) freut sich die Unterzeichnung einer Gefälligkeitsvereinbarung (die „Vereinbarung“) vom 13. Januar 2025 mit der English River First Nation („ERFN“) bekannt zu geben, in der das Engagement des Unternehmens für eine verantwortungsvolle und nachhaltige Mineralexploration dargelegt wird. Die Vereinbarung, die Explorationstätigkeiten auf dem traditionellen Gebiet der ERFN umreißt, legt die Grundlage für eine Zusammenarbeit zwischen den beiden Parteien und schafft den Rahmen für eine verantwortungsvolle Mineralexploration, die die kulturellen, ökologischen und wirtschaftlichen Interessen der ERFN respektiert.

Die Vereinbarung erkennt die verfassungsrechtlich geschützten Aboriginal and Treaty Rights der ERFN an, wobei Mustang sich verpflichtet hat, die Explorationstätigkeiten in kulturell sensibler und umweltverträglicher Weise durchzuführen. Durch diese Zusammenarbeit will Mustang einen integrativen Ansatz für die Rohstoffentwicklung ermöglichen, der sowohl dem Unternehmen als auch den örtlichen Gemeinschaften zugutekommt.

Zu den wichtigsten Elementen der Vereinbarung zählen:

- Zusammenarbeit bei Explorationstätigkeiten: Mustang wird in Absprache mit der ERFN Mineralexplorationsarbeiten auf dem traditionellen Gebiet der ERFN durchführen und sicherstellen, dass bei allen Explorationstätigkeiten die sozialen, kulturellen und ökologischen Werte der Nation respektiert werden.

- Umwelt- und Kulturschutz: Die Vereinbarung beinhaltet die Ernennung eines ERFN Land Guardian (der „Guardian“), der die Umweltbedingungen und Kulturstätten während des Explorationsprozesses überwacht. Die Rolle des Guardian ist entscheidend bei der Sicherstellung, dass die Explorationstätigkeiten den ERFN-Standards für Umwelt- und Kulturschutz entsprechen.

- Beschäftigungs- und Ausbildungsmöglichkeiten: Mustang setzt sich dafür ein, ERFN-Mitgliedern Chancen zu eröffnen, indem die Einstellung lokaler Mitarbeiter für Explorationsarbeiten priorisiert wird. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Schulungen am Arbeitsplatz an, um wertvolle Fähigkeiten im Bergbau zu entwickeln.