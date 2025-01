EU-Automarkt legt 2024 leicht zu - Neuzulassungen im Dezember steigen deutlich

BRÜSSEL (dpa-AFX) - Die Pkw-Neuzulassungen in der Europäischen Union haben im vergangenen Jahr leicht zugelegt. 2024 wurden in der EU mit gut 10,6 Millionen Fahrzeugen 0,8 Prozent mehr abgesetzt als im Jahr davor, wie der europäische Branchenverband Acea am Dienstag in Brüssel mitteilte. Im Dezember legten die Neuzulassungen um 5,1 Prozent auf gut 910.000 Stück zu.

Insgesamt verzeichneten 2024 fast alle großen Automärkte in der EU Rückgänge, deren Ausmaß allerdings bis auf Frankreich (-3,2%) übersichtlich blieb. Spanien hingegen verzeichnete ein Plus bei den Neuzulassungen von 7,1 Prozent. In Deutschland sanken die Verkäufe um 1 Prozent.

Der Volkswagen-Konzern behauptete im abgelaufenen Jahr mit einem Plus von 3,2 Prozent auf gut 2,8 Millionen verkaufter Fahrzeuge Platz Eins in der EU. Dahinter reihte sich trotz eines Rückgangs um 7,2 Prozent erneut Stellantis (Peugeot, Fiat, Opel) mit gut 1,7 Millionen Autos ein. Der Renault -Konzern lag mit einem Plus von 1,9 Prozent auf knapp 1,2 Millionen Autos wie schon im Vorjahr auf Rang drei. BMW musste ein Minus von 0,6 Prozent hinnehmen, bei Mercedes-Benz lag der Rückgang sogar bei 2,6 Prozent./he/edh/

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Tesla Aktie Die Tesla Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,41 % und einem Kurs von 79,05 auf Lang & Schwarz (20. Januar 2025, 22:59 Uhr) gehandelt. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Tesla Aktie um +8,34 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -9,97 %. Die Marktkapitalisierung von Tesla bezifferte sich zuletzt auf 1,32 Bil.. Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 284,29USD. Von den letzten 7 Analysten der Tesla Aktie empfehlen 1 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 135,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 420,00USD was eine Bandbreite von -68,35 %/-1,52 % bedeutet.