Deutschland schockiert: Zeigt Elon Musk hier den Hitlergruß?

Musk trat vor Trumps Rede in der Capital One Arena in Washington auf die Bühne und dankte den Anhängern des neuen Präsidenten. Während seiner Rede legte er seine rechte Hand auf sein Herz und streckte sie dann in einer schnellen Bewegung nach oben. Anschließend wiederholte er die Geste in die andere Richtung. Begleitet wurde die Geste von den Worten: "Mein Herz fliegt Euch zu".

Die Armbewegung löste in den sozialen Netzwerken und den Medien Empörung aus. Viele Nutzer von Musks Plattform X (ehemals Twitter) warfen ihm vor, absichtlich eine Geste gezeigt zu haben, die an den Hitlergruß erinnere.