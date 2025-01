Power International Holding (PIH) schließt eine wegweisende Transaktion zur Finanzierung des Erwerbs von 100 % von Mobile Telecom - Service LLP (MTS) von Kazakhtelecom JSC ab

DOHA, Katar, 21. Januar 2025 /PRNewswire/ -- Power International Holding (PIH), ein weltweit anerkanntes Konglomerat mit Sitz in Katar, hat die Übernahme einer 100%igen Beteiligung an Mobile Telecom-Service LLP (MTS) von Kazakhtelecom JSC offiziell abgeschlossen.

Diese Übernahme folgt auf die am 14. Februar 2024 in Doha unterzeichnete erste Vereinbarung zwischen PIH, Kazakhtelecom und dem Staatsfonds Samruk-Kazyna sowie auf die Unterzeichnung des endgültigen Kauf- und Verkaufsvertrags am 4. Juni 2024.