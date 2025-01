Bullen übernehmen wieder

Nachdem der Kakao-Future über seine Vorgängerhochs aus Mitte April letzten Jahres von 9.130 US-Dollar Anfang Dezember ausgebrochen war, erfolgte ein Folgekaufsignal, dieses führte wie erwartet an das 138,2 % Fibonacci-Extension-Retracement um 12.268 US-Dollar aufwärts. Im Anschluss stellte sich eine kurzzeitige Konsolidierung ein, das Tief wurde bei 9.831 US-Dollar markiert. In den letzten Tagen sind aber keine neuen Tiefs mehr hinzugekommen, stattdessen versucht sich der Kakao-Future jetzt auf der Oberseite zu befreien und attackiert unmittelbar den laufenden Abwärtstrend.

Ein erfolgreicher Tagesschlusskurs oberhalb der Hürde von 11.370 US-Dollar könnte Kakao wieder neuerliche Kapitalzuflüsse verschaffen, in der Folge könnten Kursgewinne an 11.882 und die Vorgängerhochs bei 12.931 US-Dollar folgen. Mittelfristig wäre darüber sogar ein Anstieg an das 161,8 % Fibo bei 14.206 US-Dollar für den Agrarrohstoff denkbar und würde sich für ein entsprechendes Investment anbieten. Auf der Unterseite dient der 50-Tage-Durchschnitt bei 10.120 US-Dollar als mögliche Verkaufsmarke in Richtung 9.130 und darunter 7.497 US-Dollar. Vorläufig scheinen aber Käufer ihre Übermacht zu nutzen und lassen kaum eine Abwärtsvariante zu.

Kakao-Future (Tageschart in US-Dollar) Tendenz:

Fazit Sobald der Kakao-Future über 11.370 US-Dollar springt, könnten für Kakao Kursziel bei 12.931 und mittelfristig bei 14.206 US-Dollar ausgerufen werden. Gepaart mit einer schwächeren Ernte begründet dies auch aus fundamentaler Sicht einen weiteren Preisanstieg. Entsprechend dieser Vorlage könnte ein Long-Investment beispielshalber über das Open End Turbo Long Zertifikat WKN VG0BG6 abgeschlossen werden. Die mögliche Renditechance bei einem Test der aktuellen Jahreshochs beliefe sich bereits auf 90 Prozent, Ziele im Schein wurden bei 35,02 und 47,52 Euro errechnet. Eine Verlustbegrenzung sollte natürlich nicht fehlen, vorläufig aber auch das Niveau von 10.350 US-Dollar nicht überschreiten. Im Schein würde sich dementsprechend ein Stopp-Kurs von 9,71 Euro ergeben.