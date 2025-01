Trump will mehr Öl und Gas fördern und Windkraft bremsen

EinLebenOhneMops schrieb 15.01.25, 12:32

Nicht nur die Auftragseingänge, auch die Genehmigungen für neue Windkraftanlagen in Deutschland brummen."2024 wurden Projekte an Land mit 2405 Windrädern und 14 Gigawatt Leistung von den Behörden gebilligt, wie der Bundesverband Windenergie (BWE) am Mittwoch mitteilte. Den Zuschlag für den Bau erhielten 2024 demnach 1890 Windräder mit 11 Gigawatt Leistung."



https://www.onvista.de/news/2025/01-15-rekord-genehmigungen-fuer-windraeder-machen-branche-optimistisch-0-20-26348621



Der Anteil von Nordex am Neubau an Land lag zuletzt zwischen 30 und 40%. "Auch bei den viermal im Jahr stattfindenden Ausschreibungsrunden für Wind an Land der Bundesnetzagentur konnte Nordex Projekte mit insgesamt über 1,8 GW für sich verbuchen (2022: 763 MW). Im Jahresdurchschnitt erhielt das Unternehmen 30% der Zuschläge, allein 38% Prozent in der letzten Auktion vom November 2023."



https://www.windbranche.de/news/presse/pm-8008-nordex-group-war-2023-in-deutschland-bei-auftragseingaengen-und-bei-auktionsrunden-erfolgreich