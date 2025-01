Ørsted: Milliardenabschreibungen und dann noch Trump! Aktie verliert

Das dänische Unternehmen Ørsted, einer der weltweit führenden Entwickler von Offshore-Windparks, hat durch steigende Kosten und politischen Widerstand in den USA einen massiven Rückschlag erlitten. Das Unternehmen kündigte Wertberichtigungen in Höhe von 12,1 Milliarden dänischen Kronen (1,7 Milliarden US-Dollar) an – ein schwerer Schlag für die ohnehin angeschlagene Branche.

"Die heute bekannt gegebenen Abschreibungen und insbesondere die anhaltenden Herausforderungen beim Bau sind sehr enttäuschend", sagte CEO Mads Nipper. "Wir bleiben dem US-Markt mit seinem Potenzial für erneuerbare Energien, die wachsende Nachfrage nach Strom zu decken und Tausende von Industriearbeitsplätzen in den USA zu schaffen, langfristig verpflichtet", fuhr er fort.