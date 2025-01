Leichte Verluste nach Rekordserie

DEUTSCHLAND: - LEICHTE VERLUSTE NACH REKORDEN - Nach der viertägigen Rekordserie dürfte sich der Dax am Dienstag schwerer tun. Am Vortag war der Leitindex zur Amtseinführung von Donald Trump erstmals über die 21.000-Punkte-Marke gestiegen und hatte mit knapp 21.055 Punkten ein Rekordhoch erreicht. Der Broker IG taxierte den Leitindex nun etwas darunter: Zwei Stunden vor dem Start stand der Dax 0,25 Prozent tiefer bei 20.937 Punkten. Der neue US-Präsident hat sich mit scharfer Rhetorik und einer "America First"-Politik als Heilsbringer für Amerika inszeniert und einen neuen Aufschwung für das Land versprochen. In seiner Antrittsrede versprach er, die Inflation zu senken, die Energieproduktion anzukurbeln und Einfuhrzölle zu erheben. Hohe Zölle kündigte er für Einfuhren aus Kanada und Mexiko an. Zuvor hatte das "Wall Street Journal" berichtet, dass Trump zunächst keine Zölle gegen Handelspartner wie Kanada, Mexiko und auch China verhängen wolle.

USA: - KEIN HANDEL - Am US-Aktienmarkt hat am Montag kein Handel stattgefunden. Grund war der Feiertag "Martin Luther King Day". Am Dienstag zeichnet sich zumindest beim Dow Jones Industrial eine Eröffnung knapp im Plus ab.

ASIEN: - LEICHTE KURSGEWINNE - Die wichtigsten Aktienmärkten in Asien haben am Dienstag etwas zugelegt. Der neue US-Präsident Donald Trump verzichtete zum Start zunächst auf die direkte Einführung von Zöllen gegen China. Dies sorgte für etwas Erleichterung. Trump kündigte unterdessen hohe Zölle für Einfuhren aus Kanada und Mexiko an. Der japanische Leitindex Nikkei 225 legte kurz vor dem Handelsschluss um 0,1 Prozent zu. Der CSI 300 mit den wichtigsten chinesischen Festlandwerten gewann ebenfalls 0,1 Prozent und der Hang Seng in der chinesischen Sonderverwaltungsregion Hongkong kletterte im späten Handel um 0,9 Prozent.

^

DAX 20.990,31 0,42%

XDAX 21.023,60 0,69%

EuroSTOXX 50 5.164,44 0,31%

Stoxx50 4.464,85 -0,14%



DJIA 43.487,83 0,78% (Freitag)

S&P 500 5.996,66 1,00% (Freitag)

NASDAQ 100 21.441,15 1,66% (Freitag)°



------------------------------------------------------------------------------- ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

-------------------------------------------------------------------------------

RENTEN:



^

Bund-Future 131,96 0,15%°

DEVISEN:



^

Euro/USD 1,0377 -0,38%

USD/Yen 155,37 -0,16%

Euro/Yen 161,23 -0,53%°



BITCOIN:



^

Bitcoin 101.348 -0,78%

(USD, Bitstamp)°



ROHÖL:



^

Brent 80,02 -0,13 USD WTI 77,24 -0,64 USD°

/jha/