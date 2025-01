JEFFERIES stuft APPLE INC auf 'Underperform' Das Analysehaus Jefferies hat Apple von "Hold" auf "Underperform" abgestuft und das Kursziel von 211,84 auf 200,75 US-Dollar gesenkt. Edison Lee kappte seine Schätzungen in seiner am Dienstag vorliegenden Analyse aufgrund schwacher Absätze beim …