DAX im Superman-Modus

Zeitgleich hat der DAX nun aber sein zweites mittelfristiges Kursziel, gelegen am 200 % Fibonacci-Extension-Retracement bei 20.976 Punkten, erfolgreich abgearbeitet und ist intraday daran zur Unterseite abgeprallt. Den Schlusskurs markierte das Barometer bei 20.990 Zählern, was nun die Möglichkeit einer gesunden Konsolidierung eröffnet. Schließlich stehen noch einige jüngere Kurslücken sperrangelweit offen und könnten sukzessive geschlossen werden. Ein Kursrutsch unter 20.870 Punkte würde demnach Abwärtspotenzial in Richtung 20.675 Punkte freisetzen, darunter auf 20.522 Zähler. Zweifelsfrei dürften die nächsten Tage durch die Menge an unterschriftsreifen Dekreten durch den neuen US-Präsidenten Donald Trump merklich volatiler werden. Eine überschießende Welle könnte den DAX aber noch kurzzeitig an 21.301 Punkte vorantreiben, ehe der mittlerweile stark überkaufte Zustand wieder einer Konsolidierung weicht.

Aktuelle Lage