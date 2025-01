WTI weitet Verluste aus

Bereits in der letzten Ausgabe wurde durch den Fehlausbruch über das Widerstandsband zwischen 78,42 und 79,56 US-Dollar auf eine mögliche Konsolidierung hingewiesen, in einem ersten Schritt auf 75,26 und darunter in den Bereich des 200-Tage-Durchschnitts bei 73,90 US-Dollar. Genau in diesem Bereich lohnt es sich demnächst nach einem tragfähigen Boden zu suchen, sobald die laufende Konsolidierung abgeschlossen ist. Spätestens ab 72,48 US-Dollar sollten Käufer wieder eingreifen, um die Mühen der letzten Wochen nicht vollständig verpuffen zu lassen. Oberhalb der aktuellen Jahreshochs von 80,73 US-Dollar wird demnach ein weiteres Kaufsignal in Richtung 82,60 und darüber an 85,39 US-Dollar erwartet und sich für ein entsprechendes Long-Investment anbieten. Kurzzeitig sollte aber von weiter fallenden Notierungen ausgegangen werden.

