Jefferies senkt Apple auf 'Underperform' - Ziel 200,75 Dollar

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das Analysehaus Jefferies hat Apple von "Hold" auf "Underperform" abgestuft und das Kursziel von 211,84 auf 200,75 US-Dollar gesenkt. Edison Lee kappte seine Schätzungen in seiner am Dienstag vorliegenden Analyse aufgrund schwacher Absätze beim iPhone und generell für Unterhaltungselektronik. Auch für die iPhone-Generationen 17 und 18 ist er skeptischer geworden angesichts der schleppenden Annahme von KI-Funktionen./ag/zb

Veröffentlichung der Original-Studie: 20.01.2025 / 18:17 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.01.2025 / 18:17 / ET