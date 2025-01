Meide Group veranstaltet das Global Fluid and Environmental Testing Summit Forum

JINAN, China, 21. Januar 2025 /PRNewswire/ -- Das von der Meide Group organisierte „Global Fluid and Environmental Testing Summit Forum" sowie die Eröffnungszeremonie für das „Meide Group Fluid and Environmental Testing Research Institute (Phase I)" am 17. und 18. Januar 2025 waren ein voller Erfolg.

Wang Hao, Akademiker und CAE-Mitglied, Zhao Li, ein nationaler Meister für technische Vermessung und Konstruktion, UL, VdS, KC und weitere fast 100 Experten, Meister und mehr als 50 Vertreter von Unternehmen aus aller Welt nahmen an der Veranstaltung teil. Dave Viola, Präsident der World Water Association, übermittelte der Meide Group per Video eine Glückwunschbotschaft. Kong Linglei, Vorsitzender des Verwaltungsrats der Meide Group, Chang Cheng und Guo Lei, stellvertretende Vorsitzende, Yu Ruishui, stellvertretender Vorsitzender, und Wang Shixin, Dekan des Forschungsinstituts, nahmen an der großen Veranstaltung teil.