Scholz setzt auf Förderung von Elektroautos Bundeskanzler Olaf Scholz strebt eine Förderung für Elektroautos an, die in Deutschland hergestellt werden. "Dafür braucht es das Okay der EU-Kommission - eine europaweite Lösung wäre am besten", sagte der SPD-Politiker der "Freien Presse". "Der …