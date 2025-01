Nova Pacific Metals kündigt im Anschluss an ein umfassendes Datenbank-Update eine umfangreiche Erweiterung seines Bohrprogramms im VMS-Projekt Lara an

Vancouver, British Columbia, Kanada, 20. Januar 2025 / IRW-Press / Nova Pacific Metals Corp. (CSE: NVPC) (OTC: NVPCF) (FWB: YQ10) (WKN: A40GFH) (das „Unternehmen“ oder „Nova Pacific“) freut sich, eine umfangreiche Erweiterung seines geplanten Bohrprogramms im vulkanogenen Massivsulfid-(VMS)-Projekt Lara im Südosten von Vancouver Island in British Columbia bekannt zu geben. Diese Entscheidung ist das Ergebnis einer umfassenden Zusammenstellung und Analyse der historischen Projektdaten, die eine faszinierende neue Möglichkeit im Bereich der Zone Coronation aufgedeckt haben.

Wichtige Eckdaten:

- Das erweiterte Bohrprogramm umfasst nunmehr 49 Bohrlöcher mit insgesamt 10.000 Bohrmetern, im Vergleich zum ursprünglich geplanten Volumen von 19 Bohrlöchern.

- Die aktualisierte Datenbank beinhaltet eine Fülle historischer Daten und bietet damit eine umfassendere Grundlage für die zukünftigen Ressourcenschätzungen.

Malcolm Bell, CEO von Nova Pacific, erläutert: „Die Ergebnisse dieser Erhebung von historischen Daten haben unsere Erwartungen übertroffen und unseren Glauben an das außergewöhnliche Potenzial des Projekts Lara gestärkt. Durch die Neuevaluierung der umfangreichen Bohrdaten, die von früheren Betreibern über und unter Tage erhoben wurden, sowie die Datenergänzung um die Ergebnisse aus weiteren 49 Bohrlöchern, bei denen es sich sowohl um Infill-Bohrungen als auch um Bestätigungsbohrungen handelt, schaffen wir für Nova Pacific die Möglichkeit, die Zukunft dieses vielversprechenden VMS-Systems neu zu definieren.“

Datenbank-Update enthüllt neues Potenzial

Eine eingehende Sondierung und Aktualisierung der historischen Datenbank, die von der Firma Mineit Consulting Inc. durchgeführt wurde, hat eine Fülle von bereits vorhandenen Daten des British Columbia Ministry of Mining and Critical Minerals eingebunden. Dieses Update hat einen nahezu vollständigen Datensatz für 226 historische Bohrlöcher samt essentieller Informationen wie Bohrprotokollen, Bohrlochuntersuchungen, Proben und Zertifikaten ergeben.