Es wird immer schlimmer: Apple bald im freien Fall?

Acht Prozent haben die Anteile von Apple seit dem Jahreswechsel bereits verloren. Am Dienstag könnten diese Verluste zweistellig werden, denn der Gegenwind für das US-Technologieunternehmen nimmt weiter zu. Nach einem Einbruch der iPhone-Verkäufe in China und einigen kritischen Analystenkommentaren, muss Apple am Dienstag weitere Rückschläge verkraften.

Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Apple Inc.!

Tipp aus der Redaktion Aktien handeln Sie über SMARTBROKER+ Aktien handeln Sie über SMARTBROKER+ ab 0 Euro*. *ab 500 Euro Ordervolumen über gettex, zzgl. marktüblicher Spreads und Zuwendungen

Jefferies sieht Überbewertung von 15 Prozent

Das Research-Haus Jefferies hat seine Bewertung für die Aktie von "Halten" auf "Underperform" herabgestuft und das Kursziel von 211,84 US-Dollar auf 200,75 US-Dollar gesenkt. Damit sprechen sich inzwischen insgesamt 3 Analystenhäuser für das Reduzieren oder den Verkauf von Apple-Positionen aus. Das Kursziel von Jefferies sieht außerdem eine Downside von 15 Prozent.

Begründet wird die Herabstufung mit insgesamt vier Argumenten. Zum ersten läge die Bewertung mit einem für 2025 erwarteten Kurs-Gewinn-Verhältnis von 32 um 15 Prozent über dem langfristigen DCF-Modell von Jefferies (Discounted Casflow bzw. abgezinster Zahlungsstrom; darunter wird eine beliebte Bewertungsmethode verstanden). Außerdem gehen die Experten zweitens davon aus, dass die kurz- und mittelfristigen Gewinnerwartungen zu optimistisch sind.

Drittens sei die Verbrauchernachfrage nach Apples KI-Funktionen bislang verhalten und bleibe das auch, was gegen einen neuen Upgrade-Superzyklus spricht. Und viertens könnten anhaltende Debatten um Consumer-AI dazu führen, dass Apple entsprechende Produkte verzögert, was den Ausblick für den Verkauf von KI-fähiger Hardware trübt.

Nancy Pelosi trennt sich von millionenschwerem Aktienpaket

Zusätzlich zum bemerkenswerten Downgrade von Jefferies, bislang haben es nur wenige Analysten gewagt, Zweifel am KI-Hype und den Aussichten von Apple zu äußern, belastet die Nachricht über einen Verkauf das Sentiment gegenüber der Aktie.

Niemand geringeres als Nancy Pelosi hat sich laut jüngst an die SEC übermittelter Dokumente von Apple-Aktien getrennt. Nicht weniger als 31.600 Anteile hat die US-Kongressabgeordnete, deren Transaktionen vielbeachtet sind, verkauft. Die Transaktion soll noch im Dezember stattgefunden haben, als die Aktie noch zu 250 bis 260 US-Dollar handelte.

Damit hat Pelosi einmal mehr ein hervorragendes Timing bewiesen. Ebenfalls auf ihrem Verkaufszettel stand Nvidia. Hiervon wurden 10.000 Stücke verkauft. Das allerdings nach einer ganzen Reihe von vorherigen Optionsgeschäften.

Minus erstmals seit dem Jahreswechsel zweistellig

Der Doppelschlag aus Downgrade und Pelosi-Verkauf erhöht den Druck auf die Anteile. Am Dienstagmorgen wird Apple am Handelsplatz Lang & Schwarz mit einem Abschlag von mehr als 2 Prozent gehandelt. Das entspricht einem Kurs unter 230 US-Dollar – und damit gleichzeitig unterhalb einer wichtigen Unterstützungszone, was den Abwärtsdruck noch verschärfen könnte.

In der kommenden Woche wird Apple seinen Geschäftsbericht zum abgelaufenen Quartal präsentieren. Dieser bietet einerseits die Chance, das Ruder wieder herumzureißen. Sollten sich andererseits die wachsenden Befürchtungen gegenüber der Geschäftsentwicklung des Unternehmens bestätigen, dürfte Apple in der Anlegergunst weiter sinken.

Fazit: Bewertung zu hoch, Aktie zunehmend schwach

Der Jahresauftakt droht für die Anteile von Apple zum Flop zu werden. Im außerbörslichen Handel erreicht die Aktie am Dienstagmorgen gegenüber dem Jahreswechsel einen zweistelligen Kursverlust, nachdem das Research-Haus Jefferies die Aktie herabgestuft und sein Kursziel gesenkt hat. Außerdem hat sich Nancy Pelosi von einem signifikanten Aktienpaket getrennt.

In Anbetracht der hohen Bewertung des Unternehmens und seiner Aktie sowie der technisch zunehmend angespannten Situation dürften Anlegerinnen und Anleger derzeit gut beraten sein, an der Seitenlinie abzuwarten. Eine neue Einstiegsgelegenheit könnte sich an der 200-Tage-Linie ergeben, die aktuell bei rund 217 US-Dollar verläuft.

Autor: Max Gross, wallstreetONLINE Redaktion

Die Apple Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,82 % und einem Kurs von 218,5EUR auf Tradegate (21. Januar 2025, 09:20 Uhr) gehandelt.

Gewinner im Megamarkt 3 Biotech-Aktien mit Blockbuster-Potenzial Jetzt Report kostenlos herunterladen!