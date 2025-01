Durchwachsen - Trump sorgt für Unsicherheit

TOKIO/HONGKONG/SHANGHAI/SYDNEY (dpa-AFX) - Die wichtigsten Aktienmärkte im asiatisch-pazifischen Raum haben am Dienstag teils zugelegt. Allerdings bröckelten die Gewinne an einigen Börsen im Handelsverlauf ab, andere drehten gar in die Verlustzone.

Dass der tags zuvor in sein Amt eingeführte US-Präsident Donald Trump zunächst auf die direkte Einführung von Zöllen gegen China verzichtete, sorgte für eine gewisse Erleichterung unter Anlegern. Dagegen aber kündigte Trump aber schließlich doch hohe Zölle für Einfuhren aus Kanada und Mexiko an. Das "Wall Street Journal" hatte unterdessen zuvor noch berichtet, dass Trump dies zunächst nicht tun wolle. Manch ein Experte zweifelt aber, ob diese am Ende auch so umgesetzt werden.