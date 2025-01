Woher die mysteriöse Stärke des DAX kommt

Diese Vorsicht und abwartende Haltung sind schon seit Dezember zu erkennen – zumindest in den USA: Zunächst korrigierte z.B. der Dow Jones um 6,5 %, bevor er in eine Seitwärtsbewegung überging, die de facto bis heute anhält.

Ganz anders dagegen in Deutschland und Europa: Der DAX legte im gleichen Zeitraum 3,3 % zu, der Euro STOXX 50, Frankreichs CAC 40 und Italiens MIB stiegen noch stärker; Spitzenreiter ist Österreichs ATX mit +6,7 %.

Diese Stärke hatte sich bereits angekündigt, als die US-Indizes ihre Abwärtsbewegung im Dezember begannen (siehe Börse-Intern vom 02.12.2024). Inzwischen ist sie sehr offensichtlich, und sie zeigte sich auch in der vergangenen Verfallstagswoche. Diese war für den DAX keineswegs verloren, wie ich am vergangenen Montag mutmaßte. Stattdessen stieg der deutsche Leitindex kräftig und erreichte sogar neue Allzeithochs.

Warum der Verfallstagseffekt im DAX keine Rolle spielt

Der Verfallstagseffekt, der eintritt, wenn viele und/oder große Positionen (insbesondere Calls) kurz vor dem Verfallstermin ins Geld laufen, mag den Anstieg des DAX verstärkt haben. Allein ursächlich dafür war er aber nicht – sonst hätte es am Freitagnachmittag oder gestern Morgen einen merklichen Rückgang im DAX geben müssen. Dieser blieb aber aus; stattdessen erreichte der DAX erneut ein neues Hoch und überwand sogar die nächste runde Marke von 21.000 Punkten.

Nach wie vor erscheint diese Stärke der deutschen und europäischen Werte etwas mysteriös. Schließlich gilt Europa als schwächelnder Wirtschaftsraum, der wenig innovativ und zum großen Teil – siehe Deutschland und Frankreich – vorläufig politisch blockiert und sogar potenziell militärisch bedroht ist.

Deutschlands Konjunktur: Keine Besserung in Sicht

Wer also wollte hier investieren? Zumal Besserung nicht in Sicht ist. Ökonomen erwarten in diesem Jahr für Deutschland im Durchschnitt ein Wachstum des Bruttoinlandsprodukts (BIP) von 0,4 %. Allerdings ist die Bandbreite der Prognosen so breit gestreut wie seit langem nicht mehr:

