Chance von 129,04 Prozent p.a.!

Durch die Präsentation des ersten Jahresgewinns in der Unternehmensgeschichte von Siemens Energy (ENR) und einer optimistischen Zukunftsaussicht hat ENR im Jahr 2024 eine regelrechte Kursrallye an der Börse entfacht. Seit Ende Oktober 2023 hat sich der Kurs knapp verachtfacht. Innerhalb kurzer Zeit hat sich die Aktie von einem problematischen Investment zu einem von Marktteilnehmern hochgelobten Wertpapier entwickelt. Seit Dezember 2024 haben die Aktien von ENR Schwierigkeiten, die Kurssteigerungen fortzusetzen. Die aktuelle Analyse von UBS-Expertin Subramanian weist auf zusätzliche Risiken für die Tochtergesellschaft Siemens Gamesa im Bereich der Windkraft hin. Bis Ende Oktober 2023 führten die Herausforderungen bei Siemens Gamesa noch zu erheblichen Kursrückgängen.

Nach Einschätzung der Marktteilnehmer hat Siemens Energy (ENR) den Turnaround geschafft. Seit dem absoluten Tiefstand am 26. Oktober 2023 bei 6,40 Euro hat der Kurs um rund 680 Prozent zugelegt. Ab dem 15. Mai 2024 haben die Bullen zwar eine Pause eingelegt, was sich in einer kurzen Seitwärtsrange manifestierte. Ab dem 9. September 2024 setzte der Kurs die Aufwärtsentwicklung wieder fort, bis sie Anfang Dezember 2024 in eine weitere Seitwärtsrange mündete, die aktuell noch intakt erscheint. Laut CEO Christian Bruch ist das Marktumfeld außerordentlich positiv. Das Unternehmen profitiert vom Wachstum der Strominfrastruktur, wobei die Verluste bei der Windkrafttochter Siemens Gamesa zumindest etwas kleiner geworden sind. Aktuell testet das Papier die Widerstandszone auf dem Niveau des Allzeithochs bei 55,26 Euro. Wird dieses Niveau durchbrochen, befindet sich der Kurs wieder im Neuland und kann weitere Allzeithochs etablieren. Auf das 70,00-Euro-Kursziel des Analysehauses Berenberg hätte das Papier ungehebelt noch ein Potenzial von knapp 40 Prozent. Angesichts der langfristigen Vorteile, die ENR aus der Umstrukturierung des Stromnetzes ziehen wird, ist zu erwarten, dass der Kurs auch aufgrund dieses Faktors stabilisiert wird.

Siemens Energy AG (Tageschart in Euro) Tendenz: