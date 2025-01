Gold etwas höher

Tagesbericht vom 21.01.25



Marketingmitteilung





Der Goldpreis schließt im gestrigen New Yorker Handel unverändert bei 2.708 $/oz. Heute Morgen kann der Goldpreis im Handel in Shanghai und Hongkong zulegen und notiert aktuell mit 2.718 $/oz um 14 $/oz über dem Vortagesniveau. Die Goldminenaktien entwickeln sich weltweit stabil.





Von der Weltfinanzkrise zum Crack-up-Boom (Katastrophenhausse)



N-tv.de: „An dieser österreichischen Maschine hängt Putins Angriffskrieg“. „Engpass bei Kanonenrohren“. „Unter den Engpässen bei den Waffen steht an erster Stelle Russlands Unfähigkeit, großkalibrige Kanonen zu ersetzen“. „Bei der Kombination der derzeitigen Verlustraten auf dem Schlachtfeld, der Wiederverwendung aus Beständen und der Produktion sieht es so aus, als würde Russland irgendwann im Jahr 2025 keine Kanonenrohre mehr haben“. „Ohne westliche Technik kann Moskau keinen Krieg führen“.



Kommentar: Wir sollen daran glauben, dass Russland den Krieg in der Ukraine verliert und gleichzeitig in 5 bis 8 Jahren die Nato angreifen kann und wir deshalb kriegstüchtig werden müssen.





Die Edelmetallmärkte



Auf Eurobasis entwickelt sich der Goldpreis bei einem schwächeren Dollar seitwärts (aktueller Preis 84.206 Euro/kg, Vortag 84.267 Euro/kg). Der Goldpreis hat unser Ziel-Preisband von 2.300 bis 2.500 $/oz überschritten. Nach der Ankündigung der Zentralbanken, die Geldpolitik wieder zu lockern, haben wir unser Goldpreisziel auf 2.500 bis 2.600 $/oz leicht angehoben. Die Goldkäufe der BRICS-Staaten überlagern derzeit unser Goldpreisziel, sind aber nicht zu kalkulieren. Wir werden diese Zentralbankkäufe erst in unserem Goldpreisziel berücksichtigen, wenn es sich bestätigt, dass sie nachhaltig sind. Wir empfehlen im aktuellen geldpolitischen und politischen Umfeld voll in Gold, Silber, Platin und in Edelmetallaktien investiert zu bleiben. In der kommenden Inflationsphase wird der Zielkurs des Goldpreises deutlich angehoben werden müssen.





Silber verbessert sich (aktueller Preis 30,47 $/oz, Vortag 30,38 $/oz). Platin zeigt sich stabil (aktueller Preis 940 $/oz, Vortag 938 $/oz). Palladium gibt nach (aktueller Preis 924 $/oz, Vortag 932 $/oz). Die Basismetalle geben etwa 0,5 % nach. Der Ölpreis fällt (aktueller Preis 79,79 $/barrel, Vortag 80,55 $/barrel).





Die nordamerikanischen Goldminenaktien entwickeln sich stabil. Der Xau-Index wird nicht notiert. Bei den in Kanada gehandelten Werten können Northern Dynasty 9,8 %, K92 um 3,5 % und Calibre 3,1 % zulegen. Bei den Silberwerten verbessern sich Santacruz 3,3 % und Metallic 3,1 %. Impact fallen 8,3 %, Guanajuato 5,3 % und Silver Bull 4,2 %.

Seite 2 ► Seite 1 von 4