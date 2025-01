Schwere Markenkrise bei Tesla – Der Chef als größtes Risiko?

Für die weltweite Analyse von Brand Finance wurden 175.000 Menschen befragt, darunter 16.000 Tesla-Kunden. Das Ergebnis ist eindeutig: Immer mehr Verbraucher kehren Tesla den Rücken. In Europa sank die Kaufbereitschaft von 21 auf 16 Prozent. In den USA brach der Weiterempfehlungswert für die Marke Tesla drastisch ein – von 8,2 auf nur noch 4,3 von 10 Punkten.

Tesla steckt in einer schweren Markenkrise: Laut der Beratungsfirma Brand Finance ist der Markenwert im Jahr 2024 um 26 Prozent oder 15 Milliarden US-Dollar auf nur noch 43 Milliarden US-Dollar gesunken. Gründe sind eine veraltete Fahrzeugpalette und das polarisierende Auftreten von CEO Elon Musk . Zum Vergleich: Die Marke Toyota bleibt mit 64,7 Milliarden US-Dollar an der Spitze der Automarken, gefolgt von Mercedes-Benz mit 53 Milliarden US-Dollar. Zuerst hatte der US-Nachrichtensender CNBC darüber berichtet.

Während die Nachfrage nach Elektroautos weltweit steigt, verzeichnete Tesla 2024 einen Absatzrückgang um ein Prozent auf 1,79 Millionen Fahrzeuge. Der Marktanteil in den USA sank von 55 Prozent auf 49 Prozent. Gleichzeitig fiel Teslas Markenstärkeindex, der die Wahrnehmung der Marke misst, von über 80 auf unter 65 Punkte.

Auch in Deutschland wurden 2024 deutlich weniger Tesla zugelassen als in den Vorjahren. Von Januar bis Dezember 2024 brachen die Neuzulassungen im Vergleich zum Vorjahr um 40 Prozent auf 37.574 Fahrzeuge ein, wie aus aktuellen Daten des Kraftfahrt-Bundesamtes hervorgeht. Mit einem Marktanteil von nur noch 9,9 Prozent rutschte Tesla vom zweiten auf den dritten Platz im deutschen Elektroautomarkt ab.

Trotz rückläufiger Absatzzahlen und sinkendem Markenwert erreichte die Marktkapitalisierung von Tesla im Jahr 2024 einen Rekordwert von 1,39 Billionen US-Dollar. Damit ist Tesla gemessen an der Marktkapitalisierung der mit Abstand wertvollste Automobilhersteller der Welt. Auf Platz zwei folgt der absatzstarke Hersteller Toyota (262,7 Mrd. US-Dollar).

Viele Marktbeobachter fragen sich daher, wie lange die Rallye der Tesla-Aktie noch anhalten wird. Einige, wie Leo KoGuan, einer der größten Einzelaktionäre von Tesla, äußern sich kritisch. Im Dezember kündigte KoGuan an, seine Investitionen in Tesla zu reduzieren und einen Teil seines Kapitals in dreimonatige US-Staatsanleihen umzuschichten.

Autor: Ferdinand Hammer, wallstreetONLINE Redaktion