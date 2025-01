Globale Lieferketten müssen sich laut Economist Impact und DP World rasch verändern, wenn der Welthandel in eine neue Ära eintritt

Davos, Schweiz (ots/PRNewswire) - Blockfreie Staaten entwickeln sich schnell zu

wichtigen Vermittlern bei der Abmilderung von Handelsrisiken und füllen Lücken,

die durch globale Konflikte entstanden sind



Drei Viertel der Unternehmen weltweit überarbeiten ihre Lieferketten, indem sie

mit mehr statt mit weniger Lieferanten zusammenarbeiten, um die Risiken in einem

zunehmend fragmentierten globalen Umfeld zu mindern.





Seite 2 ► Seite 1 von 2

Die von Economist Impact und DP World auf dem Weltwirtschaftsforum vorgestellteStudie unterstreicht diesen strategischen Schwenk, der durch die geopolitischeUnsicherheit angetrieben wird, die durch die "America First"-Politik der neuenUS-Regierung noch zunehmen dürfte.Die fünfte jährliche Studie Trade in Transition befragte über 3.500Führungskräfte der Lieferkette in aller Welt. Die Ergebnisse zeigen, dassUnternehmen gezwungen sind, sich schnell an den zunehmenden Protektionismus unddie sich verändernden geopolitischen Allianzen anzupassen.Länder wie Vietnam, Mexiko, Indien, die Vereinigten Arabischen Emirate oderBrasilien, die als blockfrei gelten, entwickeln sich zu wichtigenHandelsdrehscheiben. Beachtliche 71 % der Führungskräfte sind der Meinung, dassdiese Länder Handelsrisiken mindern, während 69 % sie als entscheidend für dieBehebung von Lücken ansehen, die durch globale Konflikte entstanden sind.Rund 40 % der Unternehmen verstärken ihre Beschaffung in den USA und weitere 32% setzen auf duale Lieferketten, um geopolitische Risiken abzufedern.Friendshoring - die Verlagerung von Lieferketten in politisch gleichgesinnteLänder - ergänzt diese Strategien, wobei etwa 34 % der Unternehmen diesen Ansatzverfolgen, um Spannungen zwischen globalen Mächten zu bewältigen.Wirtschaftliche Herausforderungen haben nach wie vor Priorität, wobei 33 % derFührungskräfte die anhaltende Inflation und die hohen Zinssätze als Hauptsorgennennen. Durch die Nutzung neutraler Knotenpunkte, die Diversifizierung vonZulieferern und die Einführung fortschrittlicher Technologien wie KI sindUnternehmen besser in der Lage, diese Ära wirtschaftlicher und geopolitischerKomplexität zu bewältigen.Bei der Vorstellung des Berichts auf dem Weltwirtschaftsforum in Davos sagteSultan Ahmed bin Sulayem, Vorsitzender und Geschäftsführer von DP World Group ,heute:"Der Welthandel ist heute komplexer denn je und erfordert Flexibilität,Widerstandsfähigkeit und Innovation. DP World bietet Unternehmen die globaleInfrastruktur, das lokale Fachwissen und die fortschrittliche Technologie, diesie benötigen, um in dieser sich wandelnden Landschaft auf fragmentierten