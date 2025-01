BioNxt forciert seine F&E-Aktivitäten mit Übersiedelung in Labor von Gen-Plus in München und erweitert seine Forschungskapazitäten bei der Arzneimittelverabreichung Vancouver, BC – 21. Januar 2025 / IRW-Press / BioNxt Solutions Inc. („BioNxt“ oder das „Unternehmen“) (CSE: BNXT)(OTC PINK: BNXTF)(FWB: BXT), ein auf fortschrittliche Arzneimittelverabreichungssysteme spezialisiertes Biowissenschaftsunternehmen, …