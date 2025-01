DHL setzt auf Automatensysteme! - Das Ende der Haustür-Zustellung?

In Deutschland zeichnet sich ein tiefgreifender Wandel in der Paketlogistik ab. Während das Land eine Vorreiterrolle im E-Commerce einnimmt, formt sich der nächste große Trend: Paketautomaten als zentrale Anlaufstellen für Lieferungen. Der Marktführer DHL treibt diese Entwicklung voran und plant, die Anzahl seiner Abhol- und Abgabe-Stationen bis 2030 von 15.000 auf 30.000 zu verdoppeln. Ein Vorhaben, das nicht nur den Alltag der Verbraucher, sondern auch die gesamte Branche umkrempeln könnte.

DHL setzt auf ein umfassendes Konzept, um das Netz seiner sogenannten Packstationen auszubauen. Diese Automaten, die bereits an Supermärkten, Bahnhöfen und Tankstellen zu finden sind, bieten Kunden flexible Abhol- und Abgabemöglichkeiten. Zusätzlich wird das Angebot durch Poststationen ergänzt, die neben Paketdiensten auch Dienstleistungen wie den Verkauf von Briefmarken oder eine Videoberatung ermöglichen.

Eine weitere Säule der Strategie ist die Tochtergesellschaft DeinFach, die ein innovatives Geschäftsmodell verfolgen. Die Automaten stehen nicht nur DHL zur Verfügung, sondern können auch von Konkurrenzunternehmen und Einzelhändlern genutzt werden. Dies soll die Kapazität erhöhen und eine optimale Auslastung gewährleisten. "Unser Ziel ist es, den Weg zur nächsten Paketstation so kurz wie möglich zu machen und den Komfort für unsere Kunden zu maximieren", erklärt Nikola Hagleitner, Vorständin bei DHL.

Konkurrenz auf der Überholspur? GLS und DPD reagieren

Das rasante Wachstum von DHL bleibt nicht unbeachtet. Mit der Ankündigung, bis 2027 rund 3.000 gemeinsame Stationen zu betreiben, wollen die Konkurrenten GLS und DPD nachziehen. Zwar liegen sie derzeit mit knapp 100 Stationen weit hinter dem Marktführer, doch die Bündelung der Kräfte soll die Aufholjagd beschleunigen.

"Die Menschen wollen Flexibilität", betont Michael Knaupe, Manager bei DPD. "Automaten sind ein entscheidender Baustein, um den Kundenwünschen nach schneller und unabhängiger Paketabholung gerecht zu werden."

Myflexbox: Österreichischer Herausforderer mit großen Ambitionen

Nicht nur die etablierten Player mischen im deutschen Markt mit. Der österreichische Anbieter myflexbox, der als neutraler Infrastrukturbetreiber agiert, hat ehrgeizige Ziele. Von derzeit 460 Automaten soll die Zahl bis 2030 auf mindestens 5.000 steigen. Lukas Wieser, Geschäftsführer von myflexbox, sieht in Deutschland sogar Potenzial für mehr als 100.000 Automaten. Zum Vergleich: In Polen gibt es bereits über 40.000 solcher Stationen.

Der Vorteil für Verbraucher – und die Herausforderungen

Für Verbraucher bedeutet der Ausbau der Paketautomaten eine größere Flexibilität. Sie können ihre Sendungen rund um die Uhr abholen und sind nicht mehr von den Zustellzeiten der Paketdienste abhängig. Doch das System ist nicht ohne Herausforderungen: Wenn eine Station überfüllt ist, kann es zu Umleitungen kommen, die für Kunden längere Wege bedeuten.

Hagleitner räumt ein: "Im Moment der Bestellung ist es schwer vorherzusehen, ob ein Automat an einem bestimmten Tag voll sein wird." Mit dem Ausbau des Netzes sollen solche Probleme jedoch minimiert werden.

Wirtschaftliche und ökologische Vorteile

Neben dem Komfort für Verbraucher hat die Verlagerung auf Automaten auch wirtschaftliche und ökologische Vorteile. Zusteller können mehrere Pakete an einer Station abgeben, was Zeit und Kosten spart. Zudem wird der Verkehr in den Innenstädten reduziert, da weniger Haushaltszustellungen nötig sind.

Autor: Pascal Grunow, wallstreetONLINE Redaktion

