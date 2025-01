AKTIE IM FOKUS Schott Pharma sacken in Richtung Rekordtief - Bofa-Abstufung Die Aktien von Schott Pharma haben am Dienstag als MDax -Schlusslicht unter einer Analystenabstufung gelitten. Der Kurs des Pharma-Verpackungszulieferers sank am Vormittag um 6,2 Prozent auf 23,74 Euro und näherte sich damit dem Rekordtief, das mit …