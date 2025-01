Trump verfügt erneut Austritt aus Weltgesundheitsorganisation

(In Überschrift, 1., 2. und letztem Absatz wurde korrigiert: Trump hatte 2020 zwar den Austritt angekündigt und auch bei der WHO eingereicht, dieser wurde aber nicht wirksam - sein Nachfolger Biden stoppte ihn, bevor er wirksam wurde.)

WASHINGTON (dpa-AFX) - US-Präsident Donald Trump hat erneut den Austritt der USA aus der Weltgesundheitsorganisation WHO angeordnet. Trump erklärte in einem Präsidentenerlass, die Organisation habe schlecht auf die Coronavirus-Pandemie reagiert und fordere unfaire Beiträge von den Vereinigten Staaten. So habe China zwar viermal mehr Einwohner als die USA, zahle aber rund 90 Prozent weniger.