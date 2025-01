12 % der allgemeinbildenden Schulen sind Privatschulen

WIESBADEN (ots) - Die Zahl der Privatschulen in Deutschland nimmt zu: Im

Schuljahr 2023/24 waren rund 3 800 allgemeinbildende Schulen hierzulande in

privater Trägerschaft. Das war knapp jede achte allgemeinbildende Schule (12 %),

wie das Statistische Bundesamt (Destatis) anlässlich des Internationalen Tages

der Bildung am 24. Januar mitteilt. Zugleich gab es knapp 29 000 öffentliche

allgemeinbildende Schulen. Die Zahl der Privatschulen ist in den vergangenen

zehn Jahren um 8 % gestiegen: Im Schuljahr 2013/2014 hatte es gut 3 500

Privatschulen gegeben. Im selben Zeitraum ging die Zahl der öffentlichen Schulen

um 4 % zurück (2013/14: 30 300 Schulen).



Der Anteil der Privatschülerinnen und -schüler blieb im Zehn-Jahres-Vergleich

jedoch weitgehend konstant: Im Schuljahr 2023/24 ging wie in den Jahren zuvor

seit 2013/14 knapp ein Zehntel (9 %) der Kinder und Jugendlichen, welche

allgemeinbildende Schulen besuchten, auf Privatschulen. Insgesamt waren das

2023/24 rund 801 100 von insgesamt knapp 8,8 Millionen Schülerinnen und

Schülern. Im Schuljahr 2013/14 hatten 730 400 der insgesamt 8,4 Millionen

Schülerinnen und Schüler eine Privatschule besucht. Diese Konstanz ist unter

anderem darauf zurückzuführen, dass die Privatschulen durchschnittlich kleiner

als die öffentlichen sind und die Schließungen von öffentlichen Schulen durch

Vergrößerungen der verbliebenen öffentlichen Einrichtungen ausgeglichen wurden.









Für einen Platz an einer Privatschule muss häufig Schulgeld gezahlt werden. Für

rund 595 000 Kinder und Jugendliche wurde in der Lohn- und Einkommensteuer 2020

Schulgeld geltend gemacht. 2 032 Euro im Jahr zahlten deren Eltern im

Durchschnitt für einen kostenpflichtigen Privatschulplatz. Für knapp 7 % kostete

der Platz mindestens 5 000 Euro im Jahr, knapp ein Viertel (23 %) machte

zwischen 2 000 und 5 000 Euro steuerlich geltend, knapp die Hälfte (48 %)

zwischen 500 und 2 000 Euro und für 22 % beliefen sich die Gebühren auf weniger

als 500 Euro im Jahr.



Deutliche Unterschiede zeigen sich auf regionaler Ebene: Am höchsten war das

durchschnittlich steuerlich geltend gemachte Schulgeld in Hessen mit 3 230 Euro

je Kind, am niedrigsten in Sachsen mit 1 239 Euro.



Methodische Hinweise:



Alle Angaben zum Schulgeld beziehen sich ausschließlich auf die Schülerinnen und

Schüler zwischen 6 und 23 Jahren, die eine kostenpflichtige Privatschule

besuchten und deren Eltern das Schulgeld in der Steuererklärung des Jahres 2020

angegeben haben. Nicht berücksichtigt sind Schülerinnen und Schüler, die

kostenfreie Privatschulen besuchen, die aus bestimmten Gründen vom Schulgeld

befreit waren oder deren Eltern das Schulgeld steuerlich nicht geltend gemacht

haben.



Weitere Informationen:



Daten zu allgemeinbildenden Privatschulen werden im Statistischen Bericht

"Allgemeinbildende Schulen - Schuljahr 2023/24" veröffentlicht. Daten zum

steuerlich geltend gemachten Schulgeld 2020 finden Sie im Statistischen Bericht

"Lohn- und Einkommensteuer - Schulgeld". Eine interaktive Karte zeigt die Höhe

des Schulgeldes nach Kreisen.



Einen Gesamtüberblick über die Bildungssituation in Deutschland von der Schule

über die Berufsbildung bis zur Hochschule bietet die Themenseite

"Bildungsindikatoren" im Internetangebot des Statistischen Bundesamtes.



