Die Dividende ist sowas von sicher: Immobiliengigant mit ganz starken Zahlen!

Als REIT organisiert ist der Konzern dazu verpflichtet, einen bestimmten Teil seiner Mieterträge an seine Anlegerinnen und Anleger auszuschütten. Das sorgt aufgrund des anhaltenden Unternehmenserfolges zu einer seit 11 Jahren unterbrochen wachsenden, überdurchschnittlich hohen Dividende. Derzeit beträgt die Ausschüttungsrendite 3,5 Prozent.

Prologis weiter auf Wachstumskurs

Amf frühen Dienstagnachmittag hat das Unternehmen seinen Geschäftsbericht für das zurückliegende Quartal vorgestellt. Die Zahlen sind hervorragend ausgefallen und geben grünes Licht für weitere Anhebungen der Dividende.

Gegenüber dem Vorjahresquartal sind die Erlöse um 16,4 Prozent auf 2,2 Milliarden US-Dollar gestiegen. Damit konnten die Erwartungen um 260 Millionen US-Dollar geschlagen werden.

Der FFO, also die Funds from Operations, beliefen sich auf 1,50 US-Dollar pro Aktie. Im Jahr zuvor waren es noch 1,26 US-Dollar. Das entspricht einem Wachstum von fast 20 Prozent. Von der Gewerbeimmobilienkrise (CRE-Krise) ist hier also nichts zu spüren.

Zufriedenstellende FFO-Prognose für 2025

Prologis erwartet, dass der starke Trend auch in 2025 anhalten wird. Die FFO-Prognose für dieses Jahr liegt bei 5,65 bis 5,81 US-Dollar pro Aktie. Analysten hatten vorab auf 5,79 US-Dollar getippt. Gegenüber dem Wert von 2024, 5,56 US-Dollar pro Aktie, wird also mit einem Anstieg von 2 bis 4,5 Prozent gerechnet.

Was die langfristigen Wachstumsaussichten des Unternehmens betrifft, verwies CEO Hamid Moghada, vor allem auf das wachsende Datencenter- und Energiegeschäft: "Unsere Plattform ist derweil einzigartig positioniert, um die Chancen zu nutzen, die durch die günstigen Entwicklungen in unseren Rechenzentrums- und Energiegeschäften entstehen. Die langfristigen Aussichten für Prologis sind vielversprechend."

Aktie mit Erholungs- und Trendwendechance

Eine größere Kursreaktion lässt am frühen Nachmittag auf sich warten. In der US-Vorbörse ging es zwar um etwa 1,5 Prozent bergauf, allerdings nur unter geringen Handelsumsätzen. Im Vergleich zum Stand vor 12 Monaten notieren die Anteile knapp 14 Prozent tiefer. Ursache hierfür sind die anhaltend hohen Markt- und Hypothekenzinsen, was für höhere Investitions- und Refinanzierungskosten sorgt und die Profitabilität von Immobilienkonzernen schmälert.

Sollte Prologis jedoch an die Erholung der vergangenen drei Wochen anknüpfen können, dürfte der Doppelboden im Bereich von 102 US-Dollar bestätigt werden, was für eine übergeordnete Trendwende und eine neue Aufwärtsbewegung sorgen könnte.

Fazit: Hochklassiger Dividendentitel

Die gegenwärtig moderate Bewertung gibt ein solches Szenario durchaus her. Zwar ist Prologis mit einem Kurs-FFO-Verhältnis von 20 einer der teuersten US-REITs. Für den weltweit führenden Anbieter von Logistikzentren waren Anlegerinnen und Anleger aber schon immer bereit, eine Premiumbewertung zu bezahlen. Der Durchschnitt der vergangenen 5 Jahre liegt deutlich höher.

Was die Dividende betrifft, signalisieren die am Dienstag vorgelegten Zahlen Spielraum für weitere Anhebungen. Für 2025 erwarten Analysten eine Auszahlung von 4,04 US-Dollar pro Aktie. Das ist durch den vom Management erwarteten FFO von mindestens 5,65 US-Dollar je Anteil gut gedeckt. Wer heute einsteigt, darf für 2025 also mit einer Dividendenrendite von 3,7 Prozent rechnen.

Autor: Max Gross, wallstreetONLINE Redaktion

Die Prologis Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,76 % und einem Kurs von 107,4EUR auf Tradegate (21. Januar 2025, 15:12 Uhr) gehandelt.