Branchengröße De.mem punktet mit Innovationen

Eine nachhaltige, effektive Wasseraufbereitung wird immer wichtiger. Vor diesem Kontext gewinnen die membranbasierten und automatisierten Produktinnovationen von De.mem weltweit an Bedeutung.

Die Bedeutung von Wasser als unser wertvollstes Gut wird in den kommenden Jahren wahrscheinlich weiter zunehmen. Denn laut UN-Angaben¹ haben über zwei Milliarden Menschen schon jetzt keinen Zugang zu sauberem Trinkwasser. Mit der wachsenden Weltbevölkerung steigt jedoch auch der Bedarf an Wasser. Da dieses allerdings eine endliche Ressource ist, die durch den Klimawandel zusätzlich verknappt wird, muss Abwasser aufbereitet werden, um den Endverbrauchern kontinuierlich zur Verfügung zu stehen. Hier kommen Wasseraufbereitungssysteme ins Spiel, die eine entscheidende Rolle für Nachhaltigkeitsziele und das menschliche Wohlbefinden weltweit spielen. Denn laut den Vereinten Nationen ist Wasser essenziell für die sozioökonomische Entwicklung, Energie- und Nahrungsmittelproduktion sowie gesunde Ökosysteme.

Neue Technologien zur Wasseraufbereitung

Eine effektive Aufbereitung entfernt Verunreinigungen und gefährliche Stoffe, sodass Wasser sauber und sicher zum Trinken und für andere Zwecke verwendet werden kann. Daher ist die Entwicklung innovativer Technologien zur Wasseraufbereitung unerlässlich, um die globale Wasserversorgung zu verbessern. Vor diesem Kontext hat das Wassertechnologieunternehmen De.mem (WKN: A2DNYE | ISIN: AU000000DEM4), ein führender, internationaler Anbieter von dezentralen Wasseraufbereitungssystemen und Membrantechnologie, sein Produktportfolio 2024 erweitert.

Das Unternehmen bietet nun Ultrafiltrations-Membransysteme an, die für den Einsatz in Wohngebäuden sowie in kommunalen und kleineren industriellen Anwendungen entwickelt wurden. Diese Systeme zeichnen sich durch ein standardisiertes Design aus und verwenden NSF-zertifizierte Komponenten, einschließlich einer mit Graphenoxid verbesserten Ultrafiltrationsmembran². Sie sind robust, benutzerfreundlich und können bis zu 1.000 Liter Wasser pro Stunde verarbeiten.

Durch die Kombination von innovativen Materialien und standardisierten Systemen trägt De.mem dazu bei, die Effizienz und Zugänglichkeit der Wasseraufbereitung zu verbessern. Solche technologischen Fortschritte sind entscheidend, um den globalen Herausforderungen im Bereich der Wasserversorgung zu begegnen und die Lebensqualität vieler Menschen zu verbessern. Zum Beispiel in für De.mem neuen Märkte in Asien wie Malaysia, Indonesien und Indien.