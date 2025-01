Donald Trump skizziert die "America-First"-Agenda

In seiner Antrittsrede betonte er die "America-First"-Politik, die im Zentrum seiner vierjährigen Amtszeit stehen soll. Der Präsident plant eine Welle von Dekreten, um zentrale Vorhaben in Gang zu setzen. Laut Medienberichten sind einige schon unterzeichnet worden und weitere könnten folgen:

Trump erklärte an der mexikanischen Grenze den Notstand, um illegale Einwanderung zu stoppen. Zudem kündigte er Maßnahmen gegen automatische Staatsbürgerschaften für in den USA geborene Kinder von Einwanderern an. Bürgerrechtsorganisationen wie die American Civil Liberties Union (ACLU) kritisierten die Verfügungen scharf und kündigten rechtliche Schritte an.

Politik gegen Diversität und Klimaschutz

Trump hob fast 80 Verfügungen der Biden-Regierung auf. Darunter fiel die Rücknahme der Vorgabe, dass bis 2030 die Hälfte aller Neuwagen elektrisch sein soll. Programme zur Förderung von Diversität und Gleichstellung wurden eingestellt, darunter die Möglichkeit einer dritten Geschlechtsoption in offiziellen Dokumenten. Transmenschen werden künftig aus der Armee ausgeschlossen.

Wirtschaft und Zölle

Trump deutete an, ab Februar Zölle von 25 Prozent auf Produkte aus Kanada und Mexiko zu erheben. Auch China könnte mit Zöllen rechnen, wenngleich kein Datum genannt wurde. Für die Europäische Union erklärte der Präsident, das Handelsdefizit entweder durch Zölle oder höhere Einkäufe von US-Energieprodukten ausgleichen zu wollen.

Neuer Kurs in der Außenpolitik

Kuba wurde erneut auf die Liste der Terrorismus unterstützenden Staaten gesetzt. Trump forderte im Ukraine-Krieg ein Abkommen und zeigte sich skeptisch gegenüber dem Waffenstillstand im Nahost-Konflikt. Die Sanktionen gegen rechtsextreme israelische Siedler hob er auf.

Kontroversen um NATO und Grönland

Trump wiederholte seine Forderung, dass NATO-Staaten fünf Prozent ihres Bruttoinlandsprodukts für Verteidigung ausgeben sollen – mehr als doppelt so viel wie bisher. Zudem bekräftigte er sein Interesse an Grönland, das zum Königreich Dänemark gehört.

Die erwartete Zollerhöhung dürfte die größte Aufmerksamkeit an den Finanzmärkten erregen. Eine solche Maßnahme könnte die Inflation rasch anheizen. Falls Trump auf den "International Emergency Economic Powers Act" (IEEPA) zurückgreift, würde dies eine neue Rechtsgrundlage für Zölle schaffen, da dieses Gesetz bisher nicht für solche Zwecke genutzt wurde.

Märkte reagieren nervös

"Zollerhöhungen per Dekret senden ein negatives Signal an die Märkte, da sie die Inflation direkt beeinflussen könnten", kommentieren Analysten der DZ Bank. Sollten die Zölle hingegen den üblichen Gesetzgebungsweg durch den Kongress gehen, wäre der Prozess zeitintensiver und würde die Inflationsdynamik verlangsamen. Trumps jüngste Äußerungen haben die Marktvolatilität bereits erhöht, und Experten rechnen damit, dass diese in den kommenden Tagen weiter anhalten könnte, bis der politische Kurs der neuen Administration klarer wird.

Weltwirtschaftsforum in Davos

Parallel zur Amtseinführung findet in Davos das Weltwirtschaftsforum (WEF) statt, bei dem die geopolitischen Auswirkungen von Trumps Politik ebenfalls ein zentrales Thema sind. Auch wenn der Präsident nicht persönlich vor Ort ist, wird er später in der Woche eine virtuelle Rede halten. Details zu seiner Ansprache sind noch nicht bekannt.

EZB-Präsidentin Christine Lagarde wird am Mittwoch und Freitag im Rahmen des WEF sprechen. Ihre Themen umfassen "Beyond Crisis: Unlocking Europe’s Potential" und den "Global Economic Outlook". Ihre Einschätzungen könnten weitere Impulse für die Finanzmärkte liefern.

Fazit

Die Märkte blicken gespannt auf die ersten Schritte der Trump-Administration. Insbesondere die Zollpolitik dürfte die Richtung der Inflation und der US-Geldpolitik beeinflussen. In Kombination mit den Diskussionen beim WEF wird die kommende Woche entscheidend für die künftige Marktstimmung sein. Wie die US-amerikanischen Indizes auf den Amtsantritt Trumps reagieren, wird sich wohl noch herauskristallisieren. Am Montag war die Wall Street aufgrund des Feiertages – Martin Luther King zu Ehren – geschlossen.

Autor: Nicolas Ebert, wallstreetONLINE Redaktion





