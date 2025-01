Trump mit Kehrtwende: 25%-Zölle gegen Kanada und Mexiko!

Trump gegenüber Reportern wieder mit einer Kehrtwende: nachdem er gestern bei Amtsantritt auf die Verkündung von Zöllen verzichtet hatte, will er nun doch am 01.Februar Zölle von 25% gegen Kanada und Mexiko einführen. Damit steht die gestrige Rally bei Dax und Euro wieder auf dem Prüfstand - unddas wird wohl das Muster der neuen Trump-Ära: heute so, morgen wieder anders, keine Verläßlichkeit, daher hohe Volatilität. Trump hat gestern eine Art messianisch-imperialistische Erlöserrede gehalten: das goldene Zeitalter für die USA werde anbrechen - er habe Anschläge überlebt, weil Gott gewollt habe, dass er die USA wieder groß mache. Und das meint er im wörtlichen Sinne, denn er will das Territorium der USA erweitern (Panama-Kanal, Grönland).

1. Trump kündigt 25%-Zölle gegen Mexiko und Kanada ab Februar an

2. Trump: EU muss mehr Öl und Gas aus USA kaufen – sonst Zölle

