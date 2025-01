SCHOTT Pharma - Aktie im Rampenlicht - 21.01.2025

Mit dem heutigen Kursrückgang setzt sich der Abwärtstrend der letzten Monate fort. Aktionäre von SCHOTT Pharma mussten in den letzten drei Monaten Verluste von -18,83 % hinnehmen.

Mit einer Performance von -6,04 % musste die SCHOTT Pharma Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste hinnehmen.

Der MDAX hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um -0,53 % geändert.

Zum Start in den Börsentag zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein gemischtes Bild.

Die Aktien von Schott Pharma haben am Dienstag als MDax -Schlusslicht unter einer Analystenabstufung gelitten. Der Kurs des Pharma-Verpackungszulieferers sank am Vormittag um 6,2 Prozent auf 23,74 Euro und näherte sich damit dem Rekordtief, das mit …

Nach einer viertägigen Rekordserie des Dax ist am Dienstag etwas Ernüchterung eingekehrt. Die scharfe Rhetorik des neuen US-Präsidenten Donald Trump zum Amtsantritt sorgt an den Finanzmärkten für Zurückhaltung. In den ersten Handelsminuten lag der …