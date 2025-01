Goldpreis legt weiter zu - Sorge vor US-Handelspolitik

LONDON (dpa-AFX) - Der Goldpreis ist am Dienstag mit der Sorge um die Folgen der Handelspolitik der neuen US-Regierung weiter gestiegen. An der Börse in London wurde die Feinunze (etwa 31,1 Gramm) am Morgen bei 2.720 US-Dollar gehandelt. Das sind etwa 12 Dollar mehr als am Vortag und der höchste Stand seit November. Damit hat der Goldpreis die tendenzielle Aufwärtsbewegung seit Beginn des Jahres fortgesetzt und in diesem Zeitraum etwa 100 Dollar zugelegt.

Der Goldpreis bewegt sich weiter in Richtung des Rekordhochs, das Ende des vergangenen Oktobers bei 2.790 Dollar erreicht worden war. "Die Stärke des Goldpreises während der vergangenen Wochen spiegelt unter anderem auch die seit November erneut zu verzeichnenden Goldkäufen der chinesischen Zentralbank wider", heißt es in einem Marktkommentar der Dekabank. Diese habe seit Ende Oktober etwa 15 Tonnen Gold gekauft, schreiben die Experten.