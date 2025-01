United-Internet-Tochter Ionos will Aktien zurückkaufen Der Internetdienstleister Ionos plant den Rückkauf von Aktien im Umfang von bis zu 40 Millionen Euro. Dafür sollen bis zu 1,5 Millionen eigene Aktien am Markt zurückgekauft werde, wie das im SDax notierte Unternehmen am Dienstag in Karlsruhe …