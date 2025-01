Pharmaindustrie produziert hauptsächlich nur noch für die USA

Die Pharmaindustrie konzentriert sich zunehmend auf den US-Markt – und das aus gutem Grund. In den USA sind die Margen höher, die regulatorischen Hürden geringer, und die Zahlungsbereitschaft für innovative Medikamente deutlich ausgeprägter als in Europa. Während europäische Gesundheitssysteme stark reguliert sind und niedrige Preise verlangen, erwirtschaften Pharmaunternehmen ihre größten Gewinne in den USA.

Trump und Kennedy: Herausforderungen für die Pharmaindustrie

Die Amtseinführung von Donald Trump und die Ernennung von Robert Kennedy zum Gesundheitsminister könnten erhebliche Auswirkungen auf die Pharmaindustrie haben. Trump fordert eine drastische Senkung der Gesundheitskosten, während Kennedy betont, dass Prävention durch gesunde Ernährung wichtiger ist als medikamentöse Behandlungen. Diese Entwicklungen könnten die bisherigen Strategien der Pharmakonzerne ins Wanken bringen.

Pharmaindustrie forscht fast ausschließlich für die USA

Richtig ist jedoch tatsächlich, dass die Pharmaindustrie eigentlich ausschließlich für die USA forscht. Bei meinem Gespräch mit dem Management von BB Biotech vor einigen Wochen wurde mir berichtet, dass sogar Marktzulassungen für Medikamente eigentlich nur für den USA-Markt durchgerechnet werden. Dort wird Geld verdient. Ob dann auch die EU "beglückt" wird, sei dann anschließend ein Luxusproblem, denn hier könne man nur wenig verdienen.



Unser Gesundheitssystem ist inzwischen so stark reguliert, dass Pharmakonzerne in ihren Entwicklungen gar nicht mehr auf die Bedürfnisse der EU-Bürger achten, sondern ausschließlich auf die der US-Bürger. Wenn nun auch die Verdienstmöglichkeiten der Pharmaindustrie in den USA beschnitten werden, leidet dann die Innovation? Oder findet Trump einen anderen Weg, um die Kosten seines Gesundheitssystems zu senken?

GLP-1-Medikamente: Wachstum mit Herausforderungen

Die hohe Nachfrage nach GLP-1-Medikamenten ist eng mit der politischen Entwicklung in den USA verknüpft. Die regulatorischen Eingriffe der neuen Regierung könnten die Rahmenbedingungen für diese Unternehmen erheblich beeinflussen. Gleichzeitig stehen Produzenten wie Novo Nordisk und Eli Lilly vor operativen Herausforderungen.