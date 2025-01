US-Austritt aus Klimaabkommen fatales Signal

BERLIN (dpa-AFX) - Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck hat den vom neuen US-Präsidenten Donald Trump besiegelten Rückzug der USA aus dem Pariser Klimaabkommen als "fatales Signal" für die Welt bezeichnet. Was in den USA passiere, sei der Beginn von historischem Versagen, sagte der Grünen-Kanzlerkandidat auf dem "Handelsblatt"-Energiegipfel in Berlin. "Deswegen war das kein guter Tag für Deutschland und für Europa, für die Weltgemeinschaft." Habeck sagte, er sei heute Morgen mit einem "flauen Gefühl in der Magengrube" aufgewacht.

Diese politische Generation werde daran gemessen werden, ob sie einen Beitrag geleistet habe, die globale Erderwärmung einzudämmen. Dies sei ein langer Prozess, sagte Habeck. "Aber wenn wir nicht agieren, dann werden wir am Ende historisch versagt haben."