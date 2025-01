Cornelsen Gruppe / Cornelsen Gruppe übernimmt KI-Startup ezri und ...

Cornelsen Gruppe übernimmt KI-Startup ezri und erweitert bestehende KI-Angebote (FOTO)

Berlin (ots) - Die Cornelsen Gruppe kauft die Technologie des KI-Startups https://www.ezri.ai/de . Damit erweitert Cornelsen sein bestehendes KI-Angebot für Lehrkräfte ( cornelsen.ai

(https://www.cornelsen.de/digital/ai/?campaign=banner/PR/2025) ) um KI-Tutor-Technologie für Schülerinnen und Schüler am Nachmittag. Die Akquisition ist der Höhepunkt der engen und vertrauensvollen Kooperation von ezri und der Cornelsen-Tochter Duden Learnattack (https://learnattack.de/) , die gemeinsam den mittlerweile mehrfach preisgekrönten KI-Tutor Kim

(https://learnattack.de/wie-funktioniert-der-ki-tutor-kim) entwickelt haben.

Das Lern- und Nachhilfeportal Duden Learnattack bietet seit März 2024 seinen Nutzerinnen und Nutzern 24-stündige Betreuung für neun Fächer per Chat an - dank KI-Tutor Kim . Die aufs Lernen optimierte Chatumgebung bietet einen geschützten Zugang zu einem generativen KI-Sprachmodell und kann passende Tipps, Hilfestellungen und Beispiele geben. Der KI-Tutor ist angebunden an die Fülle von Lernvideos und interaktiven Übungen und kennt somit das Lernbedürfnis und den Lernstand der Nutzerinnen und Nutzer. Zusätzlich kann Kim auch direkt über WhatsApp unterstützen.