Reisekosten oder Fahrtkosten abrechnen? (FOTO)

Neustadt a. d. W. (ots) - Sogenannte Co-Working-Spaces erfreuen sich wachsender

Beliebtheit - und zwar nicht nur bei Freiberuflern, sondern durchaus auch bei

Angestellten. Für Letztere stellt sich die Frage, ob sie für Aufenthalte in

solchen Gemeinschaftsbüros Reisekosten abrechnen oder lediglich Fahrtkosten

absetzen dürfen. Die Antwort lautet: Es kommt darauf an. Der

Lohnsteuerhilfeverein Vereinigte Lohnsteuerhilfe e. V. (VLH) erläutert, wann ein

Co-Working-Space als erste Tätigkeitsstätte gilt und was das steuerlich

bedeutet.



Zahlen und Fakten zu Co-Working-Spaces





Das Co-Working-Konzept stammt ursprünglich aus den USA. Arbeitsplätze in einemCo-Working-Space werden in der Regel befristet für einen bestimmten Zeitraumgemietet. Das können Stunden, Tage, Wochen oder auch Monate sein. Seit mobilesArbeiten immer häufiger möglich ist, nutzen nicht nur Freiberuflerinnen undFreiberufler, sondern zumindest zweitweise auch viele angestellteArbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer solche flexiblen Arbeitsplätze in meistgrößeren Gemeinschaftsbüros.Nach Angaben des Bundesverbands Coworking Spaces existierten im Jahr 2024 inDeutschland fast 2.000 solcher Standorte. Und zwar nicht mehr nur in Metropolen,wie es anfänglich der Fall war, sondern zunehmend auch in kleineren Städten undländlichen Gegenden. Die meisten Co-Working-Spaces sind demnach inNordrhein-Westfalen zu finden (368), gefolgt von Bayern (316) undBaden-Württemberg (249). Schlusslicht ist das Saarland (11).Reisekosten und Co-Working-Space: Das ist zu beachtenFür Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, die zeitweise in einem Co-Working-Spacestatt in Räumen ihres Unternehmens arbeiten, stellt sich die Frage, ob sie dafürReisekosten abrechnen dürfen. Grundsätzlich gilt: Reisekosten können steuerfreierstattet werden, wenn ein Angestellter oder eine Angestellte außerhalb derWohnung und nicht an der ersten Tätigkeitsstätte arbeitet. Dann können auchsteuerfreie Verpflegungspauschalen gewährt werden, jedenfalls bei einerAbwesenheit über acht Stunden und für höchstens drei Monate am Stück.Aber: Zum Beispiel ein Arbeitnehmer, der angestellt ist und in seinemUnternehmen einen Arbeitsplatz hat, kann nicht grundsätzlich Reisekostenabrechnen, wenn er zeitweise in einem Co-Working-Space arbeitet. Denn auch einCo-Working-Space kann unter bestimmten Voraussetzungen als ersteTätigkeitsstätte gelten. Und dann hat sich das Thema Reisekosten erledigt.Co-Working-Space als erste Tätigkeitsstätte: Keine ReisekostenLaut Einkommensteuergesetz (EStG) handelt es sich bei der erstenTätigkeitsstätte um eine ortsfeste betriebliche Einrichtung des Arbeitgebers,