Envision Energy wird Ägyptens Windkraftprojekt im Gigawatt-Bereich betreiben

CAIRO, 21. Januar 2025 /PRNewswire/ -- Envision Energy, ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich umweltfreundlicher Technologien, hat einen bahnbrechenden Vertrag mit dem saudischen Entwickler und weltgrößten privaten Unternehmen im Bereich der Wasserentsalzung, führend in der Energiewende und Vorreiter im Bereich des grünen Wasserstoffs, dem 1,1-GW-Onshore-Windpark von ACWA Power in der ägyptischen Region Golf von Suez, der einer der größten im Nahen Osten und Nordafrika (MENA) werden soll, abgeschlossen. Diese bahnbrechende Zusammenarbeit wird die Kapazitäten Ägyptens im Bereich der erneuerbaren Energien erheblich steigern und das Land und die MENA-Region bei der Energiewende und den Zielen der nachhaltigen Entwicklung unterstützen.

"Wir freuen uns sehr, Teil dieses transformativen Projekts in Ägypten zu sein. Durch den Einsatz unserer hochmodernen Turbinentechnologie und der branchenführenden Integration der Lieferkette wird dieses Projekt einen neuen Standard für die Windenergie im großen Maßstab in der MENA-Region setzen", so Kane Xu, Senior Vice President und President of International Product Lines bei Envision Energy, "Da die Welt ihren Übergang zu sauberer Energie beschleunigt, unterstreicht dieses Projekt die Kraft von Innovation und Zusammenarbeit, um die Nachhaltigkeit zu steigern. Es unterstreicht unser Engagement, maßgeschneiderte Lösungen zu liefern, die den einzigartigen Herausforderungen beim Einsatz erneuerbarer Energien in unterschiedlichen Umgebungen gerecht werden.

Die 8-MW-Plattformturbinen von Envision Energy können mit verschiedenen Blattkonfigurationen und Nabenhöhen angepasst werden, um die Energiegewinnung unter verschiedenen Bedingungen zu optimieren. Dank der branchenführenden vertikalen Integration der Lieferkette und der internen Entwicklung und Fertigung wichtiger Komponenten bieten diese Turbinen höchste Qualität und Zuverlässigkeit. Darüber hinaus gewährleistet der Einsatz des Galileo-Systems von Envision, das Winddaten in Echtzeit analysiert, um präzise Lastbedingungen für Tests auf Komponenten- und Systemebene zu definieren, eine unübertroffene Leistung.

Dieses Projekt ist ein wichtiger Meilenstein auf dem Weg zu sauberer Energie in der MENA-Region und bietet umfassende wirtschaftliche und ökologische Vorteile. Es wird die ägyptische Infrastruktur für erneuerbare Energien verbessern, weitere Investitionen anziehen, Innovationen fördern und Arbeitsplätze schaffen. Der Windpark setzt neue Maßstäbe für Großprojekte im Bereich der erneuerbaren Energien und unterstreicht damit das Engagement von Envision Energy, die globale Energiewende voranzutreiben, und legt den Grundstein für zukünftige Kooperationen weltweit.

