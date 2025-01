Trotz Uneinigkeit zusammenarbeiten

DAVOS (dpa-AFX) - Zur Eröffnung seiner Jahrestagung hat das Weltwirtschaftsforum eine stärkere internationale Zusammenarbeit auch bei unterschiedlichen Meinungen angemahnt. Der "Dschungel der Geopolitik" drohe wieder zu wachsen, sagte WEF-Präsident Borge Brende. "Gewalt kann den Diskurs nicht ersetzen. Nichtkooperation darf nicht zur neuen Normalität werden", mahnte er.

Herausforderungen wie der Klimawandel, zunehmende Konflikte und Gesundheitskrisen könnten nur gemeinsam bewältigt werden. "Wir werden nicht in allen Fragen einer Meinung sein, aber wir müssen neue und effektivere Wege der Zusammenarbeit finden, auch wenn wir nicht einer Meinung sind", forderte Brende. Darum solle es in dieser Woche in Davos gehen./tam/DP/mis