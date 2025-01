RBC stuft Richemont auf 'Neutral'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Richemont von 145 auf 170 Franken angehoben, aber die Einstufung auf "Sector Perform" belassen. Der Luxuskonzern habe zum Jahresende imposantes Wachstum erzielt, schrieb Analyst Piral Dadhania in seiner am Dienstag vorliegenden Nachbetrachtung. Im weiterhin schwierigen Umfeld seien die Schweizer "praktisch makellos" geblieben./ag/bekVeröffentlichung der Original-Studie: 20.01.2025 / 17:48 / ESTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.01.2025 / 00:45 / ESTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die CIE Financiere Richemont Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,15 % und einem Kurs von 175,6EUR auf Lang & Schwarz (21. Januar 2025, 11:29 Uhr) gehandelt.