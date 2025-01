die Bayerische macht ihre Unternehmenskunden startklar für KI-Ära (FOTO)

München (ots) - Künstliche Intelligenz verändert fast jede Branche. Sie schafft

neue Geschäftsmodelle und macht andere obsolet . Wie wettbewerbsfähig

Unternehmen in Zukunft am Markt agieren, hängt maßgeblich davon ab, wie

erfolgreich sie diesen Wandel heute gestalten. Im Rahmen eines neugegründeten

Digital Hubs bietet die Bayerische ihren Unternehmenskunden in der bAV und

Gewerbeversicherung ab sofort eine kostenlose KI-Beratung. Damit möchte die

Bayerische die Zielgruppe der kleinen und mittleren Unternehmen (KMUs) auf ihrer

KI-Reise befähigen.



KI-Readiness für bAV- und Gewerbekunden







monetären personellen und fachlichen Kapazitäten zur Entwicklung und Umsetzung

einer eigenen KI-Strategie. Das neugegründete Digital Hub der Bayerischen greift

Unternehmenskunden der bAV und Gewerbeversicherung fortan mit einem kostenlosen

Expert-Mentoring proaktiv unter die Arme.



In einer 90-minütigen Sitzung analysieren die KI-Experten des Digital Hubs darin

aktuelle Herausforderungen, die KI und die Digitalisierung für das Unternehmen

bringen. Gemeinsam evaluieren sie bisherige Erfahrungen und entwickeln einen

Ausblick, um die Wettbewerbsfähigkeit im jeweiligen Markt zu sichern. Dazu die

beiden Leiter des Digital Hubs Armin Hangl und der kürzlich zur Bayerischen

gestoßene Johannes Oberhofer: "Das KI-Expert-Mentoring ist für unsere Kunden

eine großartige Möglichkeit zu ermitteln, wo sie in Sachen KI und

Digitalisierung gerade stehen. Durch unsere Erfahrungen aus der Praxis zeigen

wir Potenziale auf, die KI im eigenen Unternehmen entfalten könnte."



"Mit der Integration des Expert-Monitorings für unsere Unternehmenskunden in der

bAV und Gewerbeversicherung füllen wir unsere Vision 'das Versichern vielleicht

sogar überflüssig zu machen' weiter mit Leben", sagt Martin Gräfer,

Vorstandsmitglied der Bayerischen. "Indem wir gerade unsere Zielgruppe der KMUs

auf ihrer KI-Reise begleiten, zeigen wir, dass wir nicht nur Risiko- und

Vorsorgepartner sind, sondern uns der Erfolg unserer Kundinnen und Kunden auf

einer ganzheitlichen Ebene am Herzen liegt. Unser neues Digital Hub freut sich

darauf, möglichst viele Unternehmenskunden mit KI erfolgreich zu machen. Für

Vermittler bietet das Thema zudem einen perfekten aktuellen Anker, um mit KMUs

ins Gespräch zu kommen."



Wenn Unternehmen ihren Weg in Richtung KI-Strategie auf Basis der

Bestandaufnahme fortsetzen möchten, bietet das Digital Hub weiterführende

maßgeschneiderte und praxisnahe Lösungen, die den individuellen Anforderungen

der Kunden gerecht werden und ihnen helfen, ihre Potenziale voll auszuschöpfen.

Basierend auf einer Potenzialanalyse liegt dabei der Fokus auf der Entwicklung





